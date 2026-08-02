Украинские военные установили новый рекорд по уничтожению БпЛА: какую цель взял перехватчик

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Украинские пограничники установили рекорд по уничтожению вражеского разведывательного беспилотника. Российский дрон ZALA Z-20 удалось перехватить на высоте почти семь километров.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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Операторы FPV-перехватчика STING Черниговского пограничного отряда поразили российский разведывательный БПЛА на высоте 6 858 метров.

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«Враг думал, что на такой высоте его разведчик ZALA Z-20 в безопасности. Операторы FPV-перехватчика STING Черниговского отряда доказали обратное», — отметили в ГНСУ.

По информации пограничников, сейчас это самый подтвержденный перехват вражеского беспилотника среди всех украинских подразделений, действующих на Черниговщине.

Ранее мы писали, что россияне разрабатывают наземные пусковые установки для крылатых ракет S8000 Бандероль. Это может создать серьезные проблемы для украинского ПВО из-за неожиданности атак.

Кстати, украинские военные установили очередной высотный рекорд перехвата, уничтожив вражескую технику в небе, где обычно летают пассажирские лайнеры.

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