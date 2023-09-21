Украинские военные установили огневой контроль над трассой Бахмут–Горловка

Потери оккупантов на Бахмутском направлении в 7-8 раз больше потери, чем у ВСУ.

Украинские военные во время контрнаступления установили огневой контроль над трассой Бахмут–Горловка, что усложнило логистику оккупационных войск.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Выход вблизи Андреевки и Клищиевки дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут–Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты. Поэтому поставки противника на этом направлении уже значительно усложнились и усложнятся в дальнейшем", – рассказал он.

Евлаш добавил, что Силы обороны продолжают наступать на юге Бахмута и имеют успехи в районе Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки.

По его словам, россияне, стоящие в обороне, имеют в 7-8 раз большие потери, чем украинцы в наступлении.

Ранее сообщалось, что аналитики СИТ подсчитали, как быстро оккупанты погибают на фронте в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.