Украинские военные установили огневой контроль над трассой Бахмут–Горловка

Потери оккупантов на Бахмутском направлении в 7-8 раз больше потери, чем у ВСУ.
Украинские военные во время контрнаступления установили огневой контроль над трассой Бахмут–Горловка, что усложнило логистику оккупационных войск.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.
"Выход вблизи Андреевки и Клищиевки дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут–Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты. Поэтому поставки противника на этом направлении уже значительно усложнились и усложнятся в дальнейшем", – рассказал он.
Евлаш добавил, что Силы обороны продолжают наступать на юге Бахмута и имеют успехи в районе Андреевки, Одрадовки и Курдюмовки.
По его словам, россияне, стоящие в обороне, имеют в 7-8 раз большие потери, чем украинцы в наступлении.
Ранее сообщалось, что аналитики СИТ подсчитали, как быстро оккупанты погибают на фронте в Украине.
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