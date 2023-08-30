Украинские военные уже заходили в Энергодар: командир спецподразделения ГУР рассказал о сверхсложных операциях

Украинские военные уничтожают российских оккупантов иногда даже в фантастических условиях — без поддержки. Однако продолжают выполнять боевые задания и уничтожать врага. Именно так, в частности, поступают бойцы спецподразделения "Артан".

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал командир спецподразделения "Артан" Виктор Торкотюк.

По словам военного, его подразделение всегда берёт пример из лучших. И всегда готов проделать самые сложные операции.

"Был Бахмут, были операции на Запорожском направлении. Тем летом зашли в Энергодар, у нас не было поддержки – и мы вышли. Зашли, высадились. Ну что? Команда: "Выходите". Хорошо, выходим. Хотя заходили с боями. Сейчас операции в море. Там никто не был. И таких операций никто не делает. Но у нас подход прост: "Надо, так надо, будем делать". Иначе кто же?", — подчеркнул Виктор Торкотюк.

Напомним, что в Беларуси обостряется конфликт между "вагнеровцами" и МВД страны.

Читайте также: