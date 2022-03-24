Украинские военные в десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке (видео)

Украинские военные в десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке (видео)

Оккупанты массово убегают по мосту.

Украинские военные 24 марта десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке Херсонской области. Оккупанты массово убегают по Антоновскому мосту.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Также читайте Над Николаевом сбили еще одну крылатую ракету

"Десятый раз Чернобаевки – встречайте их! Сейчас по Антоновскому мосту наблюдается массовое движение российских войск – убегают! Пожалуй, мы снова кого-то из руководства столкнули", – говорится в сообщении.

В то же время глава Николаевской области Виталий Ким опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован удар по войскам оккупантов в Чернобаевке.

Обежено! На видео пристуня ненормативная лексика 18+

Напомним, 23 марта ВСУ в девятый раз ударили по аэропорту в Чернобаевке, где российские кафиры хранят свою военную технику.

Читайте также: