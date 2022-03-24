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Украинские военные в десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке (видео)

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Украинские военные в десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке (видео)

Скриншот с видео

Оккупанты массово убегают по мосту.

Украинские военные 24 марта десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке Херсонской области. Оккупанты массово убегают по Антоновскому мосту.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Десятый раз Чернобаевки – встречайте их! Сейчас по Антоновскому мосту наблюдается массовое движение российских войск – убегают! Пожалуй, мы снова кого-то из руководства столкнули", – говорится в сообщении.

- Барабанная дробь!.. Равняйсь, смирно!.. Десятый раз Чернобаевки — встречай!.. В настоящий...

Опубликовано Алексеем Арестовичем Четверг, 24 марта 2022 г.

В то же время глава Николаевской области Виталий Ким опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован удар по войскам оккупантов в Чернобаевке.

Обежено! На видео пристуня ненормативная лексика 18+

 

Напомним, 23 марта ВСУ в девятый раз ударили по аэропорту в Чернобаевке, где российские кафиры хранят свою военную технику.

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