Украинские военные в десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке (видео)

Оккупанты массово убегают по мосту.
Украинские военные 24 марта десятый раз ударили по позициям российских войск в Чернобаевке Херсонской области. Оккупанты массово убегают по Антоновскому мосту.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Десятый раз Чернобаевки – встречайте их! Сейчас по Антоновскому мосту наблюдается массовое движение российских войск – убегают! Пожалуй, мы снова кого-то из руководства столкнули", – говорится в сообщении.
- Барабанная дробь!.. Равняйсь, смирно!.. Десятый раз Чернобаевки — встречай!.. В настоящий...Опубликовано Алексеем Арестовичем Четверг, 24 марта 2022 г.
В то же время глава Николаевской области Виталий Ким опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован удар по войскам оккупантов в Чернобаевке.
Обежено! На видео пристуня ненормативная лексика 18+
Напомним, 23 марта ВСУ в девятый раз ударили по аэропорту в Чернобаевке, где российские кафиры хранят свою военную технику.
Читайте также: