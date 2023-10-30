Украинские военные в Германии начали обучение на комплексах PATRIOT

61 украинский военный отправился на обучение в Германию.

Украинские военные в Германии продолжили обучение на комплексах противовоздушной обороны PATRIOT.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил Германии.

“Наша поддержка Украины продолжается. Сегодня начинается очередной тренинг PATRIOT. 61 украинский военный и 10 переводчиков начинают свой многонедельный курс обучения”, — сообщили в ВВС.

Напомним, что Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В частности, наши защитники получат военную технику, боеприпасы, БПЛА, амуницию и другое вооружение.

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