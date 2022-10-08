Украинские военные в Херсонской области "поджарили" специальный броневик "кадыровцев" (фото)

Броневик был создан по заказу тиктоквойск Кадырова якобы за 25 дней.

Украинские военные уничтожили специальный броневик "кадыровцев" в Херсонской области.

Об этом сообщает Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" в Facebook.

"Специальный броневик "кадыровцев" "поджарили" в Херсонской области. Первая встреча с украинскими воинами закончилась для автомобиля плачевно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что разработкой броневика С-СТС занимался завод "Ремдизель" из Набережных Челнов по заказу войск Кадырова, а проект якобы был реализован всего за 25 дней.

"На готовое шасси от серийного грузовика "КамАЗ-5350" россияне установили бронекорпус с элементами некоторых других серийных броненосцев. Утверждается, что броневик имеет противоминную защиту и способен выдержать подрыв 6 кг тротила под днищем", — отметили они.

Машина вмещает 10 бойцов. Доступ внутрь броневика снабжен двумя парами бортовой двери и кормовой дверцей. В крыше предусмотрены люки, в том числе для установки пулемета.

Кадыровские войска в Украине

Кадыровцы позорятся в Украине, записывая непонятные видео. Несколько недель назад они устроили спектакль со стрельбой, дымом и музыкой, показав, как воюют с бандеровским воздухом.

Также кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.

Тем временем в Херсонской области кадыровцы расстреливают мобилизованных из "ЛДНР". Их наказывают за отказ наступать и утраченные позиции.