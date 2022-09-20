Украинские военные в Херсонской области сбили очередной российский штурмовик Су-25.

Украинские военные из зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь" сбили очередной российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Как стало известно, около 16:00 в Николаевской области силы воздушной обороны воздушного командования "Південь" сбили вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, который российские оккупанты маркируют как "Герань-2".

"Это баражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра", — отметили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что в результате террористических действий войск РФ пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов.

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