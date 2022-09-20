Украинские военные в Херсонской области сбили очередной российский штурмовик Су-25.
Украинские военные из зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь" сбили очередной российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Как стало известно, около 16:00 в Николаевской области силы воздушной обороны воздушного командования "Південь" сбили вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, который российские оккупанты маркируют как "Герань-2".
"Это баражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра", — отметили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Напомним, что в результате террористических действий войск РФ пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов.
Читайте также:
- Зеленский и Эрдоган провели переговоры: подробности
- Уровень доверия к Вооруженным силам Украины и президенту: социологи объявили результаты опроса граждан
- "Офицер – клоун, а собрание в воинской части – цирк": жена оккупанта пожаловалась на руководство России