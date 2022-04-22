Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники — Борис Джонсон

Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники — Борис Джонсон

В Польше наших военных учат противовоздушной обороне.

Украинские войска находятся на обучении в Великобритании и Польше, где овладевают новыми видами техники.

Об этом во время своего визита в Индию рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет BBC.

Джонсон отметил, что в Великобритании украинские военные учатся тому, как использовать бронетехнику, которую Британия поставляет для отражения российских войск.

"Могу сказать, что сейчас мы учим украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании – использованию бронетехники", — сказал он.

Пресс-секретарь Джонсона, в свою очередь, отметил, что речь идет о "паре десятках" украинских военных, которые сейчас находятся на учениях.

В этом месяце украинские военные приступили к тренировкам на транспортных средствах, подаренных островной страной.

Пресс-секретарь Джонсона заявил, что Великобритания и ее союзники предоставляют украинским солдатам новые виды снаряжения, которые они, возможно, не использовали раньше.

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