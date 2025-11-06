ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
243
Время на прочтение
1 мин

Украинские военные вернули часть позиций в Купянске — детали

Украинские войска провели серию контратак в северной части Купянска, частично оттеснив российские силы. Ситуация остается динамичной и напряженной.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
ВСУ

ВСУ / © СБУ

Ситуация в Купянске остается очень напряженной, однако украинским силам удалось потеснить российские войска на севере города.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Ситуация в Купянске очень динамичная, и когда мы говорим об этом городе - мы говорим о контроле над конкретными зданиями. По состоянию на данный момент был ряд контратак в северной части города. Нам удалось потеснить россиян, но ситуация очень шаткая", - отметил Трегубов.

По его словам, в Купянске продолжаются ожесточенные бои в городских условиях, постоянно меняющих линию столкновения.

"Это очень динамично меняющиеся бои в городе и при условии нестабильной логистики для обеих сторон. Поэтому, несмотря на эффективные попытки отбросить россиян, там все еще непросто", - добавил представитель Группировки объединенных сил.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины также отвергли российские войска вблизи села Шахов Донецкой области.

Дата публикации
Количество просмотров
243
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie