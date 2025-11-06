- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 243
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинские военные вернули часть позиций в Купянске — детали
Украинские войска провели серию контратак в северной части Купянска, частично оттеснив российские силы. Ситуация остается динамичной и напряженной.
Ситуация в Купянске остается очень напряженной, однако украинским силам удалось потеснить российские войска на севере города.
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
"Ситуация в Купянске очень динамичная, и когда мы говорим об этом городе - мы говорим о контроле над конкретными зданиями. По состоянию на данный момент был ряд контратак в северной части города. Нам удалось потеснить россиян, но ситуация очень шаткая", - отметил Трегубов.
По его словам, в Купянске продолжаются ожесточенные бои в городских условиях, постоянно меняющих линию столкновения.
"Это очень динамично меняющиеся бои в городе и при условии нестабильной логистики для обеих сторон. Поэтому, несмотря на эффективные попытки отбросить россиян, там все еще непросто", - добавил представитель Группировки объединенных сил.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины также отвергли российские войска вблизи села Шахов Донецкой области.