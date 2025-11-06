Украинские военные вернули часть позиций в Купянске — детали

ВСУ / © СБУ

Ситуация в Купянске остается очень напряженной, однако украинским силам удалось потеснить российские войска на севере города.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Ситуация в Купянске очень динамичная, и когда мы говорим об этом городе - мы говорим о контроле над конкретными зданиями. По состоянию на данный момент был ряд контратак в северной части города. Нам удалось потеснить россиян, но ситуация очень шаткая", - отметил Трегубов.

По его словам, в Купянске продолжаются ожесточенные бои в городских условиях, постоянно меняющих линию столкновения.

"Это очень динамично меняющиеся бои в городе и при условии нестабильной логистики для обеих сторон. Поэтому, несмотря на эффективные попытки отбросить россиян, там все еще непросто", - добавил представитель Группировки объединенных сил.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины также отвергли российские войска вблизи села Шахов Донецкой области.