Украинские военные вошли в Изюм — воздушно-десантная бригада (видео)

Вооруженные силы уверенно развивают контрнаступление на Харьковском направлении и освобождают населенные пункты от оккупантов.

По состоянию на 10 сентября украинские военные зашли в город Изюм Харьковской области.

Соответствующее видео опубликовала 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

"Десантники продолжают уверенно идти вперед, освобождая Харьковщину от рашистов! Не останавливаемся, бархатный сезон для российской мразоты выдался "жарким"! Горите в аду, оккупанты! Верьте в ВСУ! Мы победим!", — говорится в сообщении под видео.

На видео видно, что украинские защитники уже на въезде в город. На блокпосте они установили украинский флаг. Автор видео говорит, что вместе с украинскими десантниками находятся военные из Сил специальных операций (ССО).

Интересно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак также намекает на то, что ВСУ уже в Изюме. Ермак опубликовал на официальной странице телеграмм ребус.

Тем временем российские пропагандисты пишут, что оккупанты отошли из Изюма. Однако официальной информации от Генерального штаба ВСУ пока нет.

Напомним, Служба безопасности Украины подтвердила увольнение Купянска в Харьковской области. Прессслужба ведомства разместила фото со спецназначенцами ЦСО "А" в городе.

Как ранее сообщил генерал-майор СБУ, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун, российские оккупанты бегут со своих позиций по многим направлениям. В частности, известно о покинутых россиянами населенных пунктах в Донецкой области. Россияне отходят от населенных пунктов, которые они пытались завоевать месяцами.