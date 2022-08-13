Украинские военные возле Славянска уничтожили два грузовика и кучу оккупантов

Украинские защитники уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов на Славянском направлении.

Кроме того, ВСУ "накрыли" вражескую диверсионно-разведывательную группу и заставили оккупантов бежать.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Пограничники вместе с Силами обороны обнаруживали движение российской техники на противоположном берегу реки Северский Донец. Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов", — говорится в сообщении.

Также на наблюдательном посту бойцы заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся форсировать реку. Пограничники открыли огонь, после чего противник с потерями отошел.

Напомним, украинские пограничники и другие члены сил обороны уничтожили российский танк и зафиксировали этот момент на видео.

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