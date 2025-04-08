Украинские военные впервые взяли в плен военных из Китая: что известно

ВСУ взяли в плен военных из Китая / © Getty Images

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Многие медиа неоднократно писали о том, что Россия набирает в ряды своей армии военных со всего мира. Кроме того, не гнушается присоединить к своему войску боевиков из Африки, Северной Кореи, а заодно из Китая.

Во время пресс-конференции 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух китайских военных.

Что об этом известно — читайте в материале ТСН.ua.

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Китайцы в армии РФ

Издание Радио Свобода в конце февраля опубликовало статью о том, как россияне нанимают иностранных боевиков в свое войско.

Журналисты изучали базу пациентов медучреждений главного военно-медицинского управления Минобороны РФ (ГВМУ), полученную от дезертира Алексея Жиляева. В ней удалось обнаружить гражданина КНР, воюющих на стороне РФ.

Один из таких, 36-летний Дуань Вэй, в ноябре 2023 года лечился от тяжелых ранений, полученных на фронте.

В переписке с журналистами он подтвердил свое участие в войне, но отказался комментировать детали.

Жиляев также рассказал о другом китайце — бывшем снайпере Ван Сюе, который восемь лет служил в 254-м полку РФ вместе с четырьмя земляками. Двое из них погибли, а самого Ван Сюя после ранения отправили в оккупированный Рогов на Луганщине.

Недавно сами россияне опубликовали видео с рисующими иероглифы солдатами азиатского облика, но подтверждения их принадлежности к КНР пока отсутствует.

ВСУ взяли в плен военных КНР

По словам Зеленского, украинским военным в Донецкой области впервые удалось взять в плен двух гражданин Китая, воевавших в составе армии РФ.

«Есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные», — уточнил глава государства.

Как сообщил президент Украины, военных КНР в подразделениях оккупанта значительно больше двух.

По его словам, пленные китайцы находятся в Службе Безопасности Украины, где продолжаются следственные действия.

Зеленский заявил, что привлечение Россией китайских граждан к войне свидетельствует о намерении Путина продолжать конфликт.

Также он подчеркнул, что на эту ситуацию нужна ответная реакция США, Европы и других стран мира, стремящегося к миру.

Дата публикации 15:24, 08.04.25 Количество просмотров 31 ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, воевавших за РФ

Детали взятия в плен китайских военных

Зеленский рассказал, что ВСУ вступили в бой в Донецкой области (возле Тарасовки и Белогоровки) с шестью китайскими военными.

Двое из них попали в плен. При себе они имели документы, паспорта граждан Китая и кредитные карты.

Президент подчеркнул ключевое отличие между участием северокорейских и китайских бойцов в войне против Украины. Если солдаты КНДР действовали на территории России (Курская область), то китайские военные напрямую воюют на оккупированных украинских территориях.

Зеленский отметил, что Китай попал в список стран, военно поддерживающих вторжение России в Украину. В нем также Иран и бойцы из КНДР.

В МИД вызывают временного поверенного КНР

Глава государства поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру обороны Рустему Умерову связаться с Китаем, чтобы получить пояснения.

В свою очередь глава МИД комментируя эту ситуацию, заявил, что Украина решительно осуждает привлечение Россией граждан Китая к войне против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил.

По словам Сибиги, в МИД вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине, чтобы осудить этот факт и получить объяснения.

Сибига отметил, что в настоящее время в МИД вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине, чтобы осудить этот факт и получить объяснения.

«Участие китайских граждан в составе российской армии вторжения в Украину ставит под сомнение задекларированную Китаем позицию по миру и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН», — добавил министр.

Противоречивые заявления

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что военные КНР в составе армии РФ на войне противоречат публичным заявлениям Пекина по поводу нейтралитета в войне.

«Китайские военные наемники в составе российской армии на войне в Европе — это несколько противоречит миротворческим публичным заявлениям Пекина. И реагировать на это придется. Индия реагировала на вовлечение их граждан в войну», — написал Коваленко в Telegram.

Он отметил, что китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, в то время как Китай публично поддерживает территориальную целостность Украины.

Напомним, что осенью 2024 года Китай и Бразилия разработали общий «мирный план» по окончании войны в Украине.

Тогда издание Politico назвало такой ход стремлениями Китая заручиться международной поддержкой для «мирного» соглашения в Украине на условиях, выгодных России.

Отреагирует ли Пекин

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос спрогнозировал вероятную реакцию Китая на ситуацию с пленными КНР.

По его словам, официальный Китай может сказать, что это был их личный выбор, окажется ли, что пленные, хотя и китайцы, но не являются гражданами КНР, передает УНИАН.

Кривонос заметил, что китайцы могут быть гражданами любых других стран, а тот факт, что они воевали в составе армии РФ, давно известен.

«В информационном пространстве даже не раз были репортажи. Почему мы тогда молчали? Почему не освещали? Потому что мы боялись реакции Китая, непосредственно выступавшего одним из гарантов переговоров? Интеллигентно молчали, когда нам плевали в морду?» — отметил Кривонос.

Генерал также добавил, что прежде всего следует доказать, действительно ли воюют войска КНР в составе армии РФ, и каким образом они там оказались.

Напомним, в январе ВСУ взяли в плен военных из Северной Кореи. Впоследствии они рассказали о том, как они готовились к войне в РФ.

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