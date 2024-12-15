Украинские военные выбили оккупантов из Колесниковского леса — DeepState

В последние дни ВСУ отражали попытки россиян вернуться в Колесниковский лес.

Украинские военные на Кураховском направлении выбили из Колесниковского леса оккупантов и закрепились.

Об этом сообщили аналитики DeepStatе.

Силы Обороны Украины смогли выбить противника южнее Глушковки и закрепиться на занятых позициях.

"Последние дни наши подразделения осуществляли закрепление и отражали попытки кацапов вернуться в лес. Локация — Кругляковка", — говорится в сообщении.

Карта DeepState / Фото: Deepstatemap

Напомним, российские военные на Северском направлении идут в штурмы с топливом в одну сторону

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