Украинские военные выбили оккупантов из Колесниковского леса — DeepState

В последние дни ВСУ отражали попытки россиян вернуться в Колесниковский лес.
Украинские военные на Кураховском направлении выбили из Колесниковского леса оккупантов и закрепились.
Об этом сообщили аналитики DeepStatе.
Силы Обороны Украины смогли выбить противника южнее Глушковки и закрепиться на занятых позициях.
"Последние дни наши подразделения осуществляли закрепление и отражали попытки кацапов вернуться в лес. Локация — Кругляковка", — говорится в сообщении.
Напомним, российские военные на Северском направлении идут в штурмы с топливом в одну сторону
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