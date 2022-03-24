Украинские военные выгнали российских оккупантов из Николаевской области — Ким

Сейчас бои ведутся уже на границе Николаевской и Херсонской областей.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что украинские военные оттеснили российских оккупантов к границе с Херсонщиной. Сейчас там продолжаются бои.

Об этом Ким сообщил в своем Телеграмме.

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"В первую неделю враг дошел до Вознесенска. Пока бои ведутся уже на границе с Херсонской областью. Трудно, но успешно", — заявил Ким.

По его словам, в четверг, 24 марта, украинские военные сбили над Николаевщиной один самолет и одну крылатую ракету, которые, скорее всего, летели в сторону Кривого Рога.

"Будем делать все, чтобы эти ракеты нас как можно меньше беспокоили", — подчеркнул Ким.

Напомним, глава Николаевской ОВА также сообщил, что в области в ближайшее время планируют ослабить запрет на продажу алкоголя.

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