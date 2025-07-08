Украинские военные вышли из окружения на Донецком направлении: какая ситуация сейчас

Украинские военные вышли из окружения на Донецком направлении (иллюстративное) / © Associated Press

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1-й механизированный батальон 31-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) полностью вышел из так называемого «кармана» — участка фронта, окруженного врагом с трех сторон, находившегося севернее Ровно.

Об этом пишет DeepState.

Все украинские бойцы, которые удерживали эти позиции, смогли выйти целыми, потерпев лишь одно легкое ранение во время ухода.

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За последние полтора месяца гарнизон этого участка редко вступал в прямые бои, поскольку противник сменил тактику, выбрав продвижение по трассе и через Новополь. Однако раньше эта территория была ареной ожесточенных столкновений, когда украинским военным, включая даже минометные расчеты, приходилось вести стрелковые бои.

Напомним, армия РФ активизировала боевые действия на Юге, впервые с начала вторжения пытаясь наступать по всей линии фронта на Запорожском направлении.

Также Харьковщина переживает заметное обострение. Российские войска не только увеличили интенсивность штурмов, но и пересекли государственную границу на новом участке, северо-восточнее поселка Большой Бурлук.