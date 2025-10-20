Украинские военные взяли в плен представителя одного из самых маленьких этносов РФ: осталось меньше тысячи

Пленный военный РФ / © Скриншот

На Покровском направлении украинские военные захватили пленного представителя народа кеты - одной из самых маленьких этнических групп Севера России.

Об этом сообщил батальон "Свобода" бригады Национальной гвардии "Рубеж".

50-летний мужчина родом из поселения Келлог Красноярского края. По его словам, попал в армию "через пьянку и тюрьму". Во время патрулирования украинским поселком он вместе с другим оккупантом был остановлен военными.

Пленный отметил, что кеты — очень малочисленный народ, и на сегодняшний день их осталось меньше тысячи. Сам он детей не имеет. Российская перепись населения 2021 насчитала около 1088 представителей этого народа.

Мужчина не владеет собственным языком, а знание о культурных традициях ограничено, ведь многие из них не сохранились. Народ кеты традиционно занимался охотой и рыболовством. Он также добавил, что не встречал на войне других представителей своего этноса.

Кратко о кетах:

Предки кетов проживали на территории Южной Сибири и, по некоторым версиям, имеют родство с американскими индейцами. Раньше у кеты была собственная мифология и алфавит на латинской основе. После российского влияния они перешли на православное христианство. Кетский язык — последний живой язык енисейской языковой семьи.

Сегодня кеты проживают преимущественно в сельской местности трех районов Красноярского края. В 2001 году на территории Украины проживало 37 кетов.

Напомним, накануне аналитики ISW зафиксировали продвижение российских войск севернее Мирнограда (близ Покровска), хотя заявления об их вхождении в центр города не подтверждены. В Покровском направлении продолжаются активные бои и атаки россиян на нескольких участках. В 7-м корпусе ДШУ информировали, что к югу от Покровска враг имеет преимущество в живой силе, но ВСУ продолжают контратаковать, уничтожать ДРГ и успешно противодействовать российским дронам, что заставило оккупантов увеличить использование КАБов.