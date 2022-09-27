Украинские военные за сутки отбили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов — Генштаб

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах 10 населенных пунктов.
Украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледарь, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка.
“Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 1 самолет Су-25 и 5 БпЛА разного типа”, – рассказали в Генштабе ВСУ.
Там также добавили, что ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, в 15 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции противовоздушной обороны и 3 склада с боеприпасами. Потери уточняются.
Напомним, что Зеленский в Киеве провел встречу с министерством иностранных дел Франции.
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