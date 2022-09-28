Украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов — Генштаб

Украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов.
Подразделения Сил обороны Украины за сутки отразили атаки россиян в районах 11 населенных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Как стало известно, украинские военные отбили атаки врага в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.
“Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта противника. Ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники противника и одну станцию-ретранслятор”, – рассказали в Генштабе ВСУ.
Напомним, что в Херсоне активисты расклеили листовки с упоминанием о "референдуме", Гааге и наступлении ВСУ.
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