Украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов — Генштаб

Украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов.

Подразделения Сил обороны Украины за сутки отразили атаки россиян в районах 11 населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как стало известно, украинские военные отбили атаки врага в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

“Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта противника. Ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники противника и одну станцию-ретранслятор”, – рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Херсоне активисты расклеили листовки с упоминанием о "референдуме", Гааге и наступлении ВСУ.

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