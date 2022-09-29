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Украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов — Генштаб

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Украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов — Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов.

Подразделения Сил обороны за сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также шесть зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.

"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 4 командных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами", — добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что ВСУ на юге Украины сбили два российских штурмовика Су-25.

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