Украинцы защитники уничтожили пять вражеских «Орланов» и три дрона-камикадзе «Shahed-13» в разных направлениях.

62 060 человек – ориентировочные потери российских захватчиков.

За прошедшие сутки украинские защитники на разных направлениях сбили 5 « Орланов» россиян.

Об этом сообщает воздушное командование «Юг».

На юге украинское ПВО уничтожило три дрона-камикадзе «Shahed-13».

«На день ближе к победе!», – говорится в сообщении.

Больше – в хронике 227 суток великой освободительной войны.

Использование дронов-камикадзе

В последнее время Россия любит использовать для атаки на украинские города иранские дроны-камикадзе.

Между тем Иран отрицает использование Россией дронов-камикадзе Shahed. Позиция Тегерана мотивирована рисками ухудшения отношений с Европой

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