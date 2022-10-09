Украинские военные за сутки сбили пять вражеских "Орланов" и три дрона-камикадзе

Украинцы защитники уничтожили пять вражеских «Орланов» и три дрона-камикадзе «Shahed-13» в разных направлениях.
62 060 человек – ориентировочные потери российских захватчиков.
За прошедшие сутки украинские защитники на разных направлениях сбили 5 « Орланов» россиян.
Об этом сообщает воздушное командование «Юг».
На юге украинское ПВО уничтожило три дрона-камикадзе «Shahed-13».
«На день ближе к победе!», – говорится в сообщении.
Больше – в хронике 227 суток великой освободительной войны.
Использование дронов-камикадзе
В последнее время Россия любит использовать для атаки на украинские города иранские дроны-камикадзе.
Между тем Иран отрицает использование Россией дронов-камикадзе Shahed. Позиция Тегерана мотивирована рисками ухудшения отношений с Европой
Читайте также:
- Россияне атаковали дронами-камикадзе Николаевскую и Одесскую области: ПВО сбило все
- ВСУ сбили три дрона-камикадзе на юге Украины: где именно
- Дроны-камикадзе: почему Россия потерпела фиаско с "мопедами" и будет ли продолжаться ракетный террор