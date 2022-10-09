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Украинские военные за сутки сбили пять вражеских "Орланов" и три дрона-камикадзе

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Украинские военные за сутки сбили пять вражеских "Орланов" и три дрона-камикадзе

Скриншот с видео

Украинцы защитники уничтожили пять вражеских «Орланов» и три дрона-камикадзе «Shahed-13» в разных направлениях.

62 060 человек – ориентировочные потери российских захватчиков.

За прошедшие сутки украинские защитники на разных направлениях сбили 5 « Орланов» россиян.

Об этом сообщает воздушное командование «Юг».

На юге украинское ПВО уничтожило три дрона-камикадзе «Shahed-13».

«На день ближе к победе!», – говорится в сообщении.

Больше – в хронике 227 суток великой освободительной войны.

Использование дронов-камикадзе

В последнее время Россия любит использовать для атаки на украинские города иранские дроны-камикадзе.

Между тем Иран отрицает использование Россией дронов-камикадзе Shahed. Позиция Тегерана мотивирована рисками ухудшения отношений с Европой

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Дата публикации
Просмотры
106
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