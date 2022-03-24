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Украинские военные за сутки уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов

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Украинские военные за сутки уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов

Командование Воздушных Сил ВСУ

Украинская авиация продолжает наносить удары российской армии.

За прошлые сутки украинские военные уничтожили не менее 11 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Вчера, 23 марта, удалось уничтожить: 7 самолетов, вертолет, БпЛА (ОТР), 2 крылатые ракеты.

"Зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Украинские военные уничтожают воздушные цели оккупантов / © facebook.com/kpszsu
Украинские военные уничтожают воздушные цели оккупантов / facebook.com/kpszsu

Напомним, 22 марта ВСУ уничтожили 17 воздушных судов оккупантов. Авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силе противника.

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