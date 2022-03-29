Украинские военные за сутки уничтожили 8 российских самолетов и 3 вертолета

Всего было поражено 17 воздушных целей оккупантов.
В понедельник, 28 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 17 воздушных целей российских оккупантов.
28 марта было уничтожено:
- 8 российских самолетов,
- 3 российских вертолета,
- 4 российские БпЛА,
- 2 российские крылатые ракеты.
"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях. Все будет Украина! Держим строй!", — отметили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.
Читайте также:
- 33-й день войны в Украине: Зеленский назвал области, где ситуация остается очень сложной.
- Стало известно, сколько людей удалось эвакуировать из Бердянска 28 марта.
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы