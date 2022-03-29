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Украинские военные за сутки уничтожили 8 российских самолетов и 3 вертолета

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Украинские военные за сутки уничтожили 8 российских самолетов и 3 вертолета

Getty Images

Всего было поражено 17 воздушных целей оккупантов.

В понедельник, 28 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 17 воздушных целей российских оккупантов.

28 марта было уничтожено:

  • 8 российских самолетов,
  • 3 российских вертолета,
  • 4 российские БпЛА,
  • 2 российские крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях. Все будет Украина! Держим строй!", — отметили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

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