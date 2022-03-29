Украинские военные за сутки уничтожили 8 российских самолетов и 3 вертолета

Украинские военные за сутки уничтожили 8 российских самолетов и 3 вертолета

Всего было поражено 17 воздушных целей оккупантов.

В понедельник, 28 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 17 воздушных целей российских оккупантов.

28 марта было уничтожено:

8 российских самолетов,

3 российских вертолета,

4 российские БпЛА,

2 российские крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях. Все будет Украина! Держим строй!", — отметили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Как прошел 33-й день российско-украинской войны

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.