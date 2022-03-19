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Украинские военные за сутки уничтожили не менее 12 воздушных целей оккупантов

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Украинские военные за сутки уничтожили не менее 12 воздушных целей оккупантов

Командование Воздушных Сил ВСУ

Украинская авиация продолжает наносить удары российским оккупантам.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили по меньшей мере 12 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Вчера, 18 марта, противовоздушная оборона уничтожила 2 самолета, 3 вертолета, 3 БпЛА и 4 крылатые ракеты.

"Воздушные силы Вооруженных сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели – на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта украинские военные уничтожили 14 воздушных целей оккупантов: семь вражеских самолетов, один вертолет, три БпЛА и три крылатые ракеты.

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