Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские военные зачистили один из кварталов города Часов Яр

Украинские военные зачистили один из кварталов города Часов Яр

ВСУ на фронте / Фото: Associated Press

ВСУ уничтожили вражескую группу, пытавшуюся закрепиться во Временном Яру.

Украинские военные зачистили один из кварталов города Часов Яр в Донецкой области, ситуация в этом направлении остается очень сложной.

Об этом рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Суспільного".

"На данный момент одна из успешных операций — это зачистка одного из кварталов города Часов Яр от вражеской пехотной группы, которой удалось против канала и закрепиться в одной из руин. Наши ребята зашли на территорию и зачистили несколько зданий", — рассказал он.

Полухин сообщил, что существенных изменений в тактике врага нет, бои продолжаются в пределах городской зоны, а ситуация в городе остается сложной.

Военный объяснил, что противник пытается штурмовать позиции украинских защитников в районе города Часов Яр. Вражеские силы также пытаются обходить эти позиции, используя небольшие пехотные группы, действующие в качестве диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Эти группы стремятся завязать сражение в тылу, за спинами украинских защитников.

Напомним, ранее мы писали, что ситуация во Временном Яру сложная, но там до сих пор остаются люди.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация