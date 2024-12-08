Украинские военные зачистили один из кварталов города Часов Яр в Донецкой области, ситуация в этом направлении остается очень сложной.

Об этом рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Суспільного".

"На данный момент одна из успешных операций — это зачистка одного из кварталов города Часов Яр от вражеской пехотной группы, которой удалось против канала и закрепиться в одной из руин. Наши ребята зашли на территорию и зачистили несколько зданий", — рассказал он.

Полухин сообщил, что существенных изменений в тактике врага нет, бои продолжаются в пределах городской зоны, а ситуация в городе остается сложной.

Военный объяснил, что противник пытается штурмовать позиции украинских защитников в районе города Часов Яр. Вражеские силы также пытаются обходить эти позиции, используя небольшие пехотные группы, действующие в качестве диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Эти группы стремятся завязать сражение в тылу, за спинами украинских защитников.

Напомним, ранее мы писали, что ситуация во Временном Яру сложная, но там до сих пор остаются люди.

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