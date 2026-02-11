- Дата публикации
Украинские военные зачистили от оккупантов населенный пункт на важном участке фронта
Село Косовцево находится под полным контролем сил обороны Украины.
Украинские Силы обороны зачистили от российских войск село Косовцево в Запорожской области.
Об этом сообщили в пресс-службе 33-го отдельного штурмового полка.
Отмечается, что 33 ОШП проводит поисково-ударные и контрдиверсионные действия на определенном направлении.
«В рамках операции с. Косовцево очищено от российских оккупантов. Населенный пункт находится под полным контролем сил обороны Украины», — говорится в сообщении.
Ситуация на фронте
В Генштабе отметили, что на Александровском направлении армия РФ совершила две атаки — в сторону Ивановки и Зеленого Роща.
Напомним, аналитики DeepState сообщили, что ВСУ предотвратили попытку врага прорваться в Запорожской области. Устранено проникновение противника в Приморском и Лукьяновском.