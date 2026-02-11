Украинские военные зачистили от оккупантов населенный пункт на важном участке фронта

ВСУ. / © Associated Press

Украинские Силы обороны зачистили от российских войск село Косовцево в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе 33-го отдельного штурмового полка.

Отмечается, что 33 ОШП проводит поисково-ударные и контрдиверсионные действия на определенном направлении.

«В рамках операции с. Косовцево очищено от российских оккупантов. Населенный пункт находится под полным контролем сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что на Александровском направлении армия РФ совершила две атаки — в сторону Ивановки и Зеленого Роща.

Косовцево расположено на Александровском направлении. Фото: Генштаб.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что ВСУ предотвратили попытку врага прорваться в Запорожской области. Устранено проникновение противника в Приморском и Лукьяновском.