ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
411
Время на прочтение
1 мин

Украинские военные зачистили от оккупантов населенный пункт на важном участке фронта

Село Косовцево находится под полным контролем сил обороны Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
ВСУ.

ВСУ. / © Associated Press

Украинские Силы обороны зачистили от российских войск село Косовцево в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе 33-го отдельного штурмового полка.

Отмечается, что 33 ОШП проводит поисково-ударные и контрдиверсионные действия на определенном направлении.

«В рамках операции с. Косовцево очищено от российских оккупантов. Населенный пункт находится под полным контролем сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что на Александровском направлении армия РФ совершила две атаки — в сторону Ивановки и Зеленого Роща.

Косовцево расположено на Александровском направлении. Фото: Генштаб.

Косовцево расположено на Александровском направлении. Фото: Генштаб.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что ВСУ предотвратили попытку врага прорваться в Запорожской области. Устранено проникновение противника в Приморском и Лукьяновском.

Дата публикации
Количество просмотров
411
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie