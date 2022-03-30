Украинские военные зачистили село Малая Рогань, которое накануне отбили в оккупантов (видео)

Село устлано неразорванными вражескими боеприпасами.

Украинские военные зачистили село Малая Рогань в Харьковской области, которое несколько дней назад отбили у российских оккупантов.

Об этом сообщили в Минобороны и показали видео из села.

"Разрушены дома, разбиты дороги, заминированы "подарки", брошена вражеская техника, расстреляны гражданские машины – так выглядит село близ Харькова", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах виден, в частности, разбитый вражеский танк с надписью "За бабушку, за дедушку и за великую победу".

Украинские военные передвигаются по селу очень осторожно из-за того, что там очень много неразорванных боеприпасов.

Напомним, в Минобороны ранее сообщили, что 30 марта российские войска продолжали блокировать и обстреливать Харьков и населенный пункт Барвенково. Также оккупанты с помощью авиации пытались прорвать оборону ВСУ в направлении Славянска.

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