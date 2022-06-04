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Украинские военные захватили БМД-4м оккупантов, совершавших зверства в Киевской области (фото)

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Украинские военные захватили БМД-4м оккупантов, совершавших зверства в Киевской области (фото)

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Украинские военные из 24-й ОМБр имени короля Даниила подбили и взяли в качестве трофея вражескую боевую машину десанта в Луганской области. Техника принадлежит подразделению оккупантов, которое совершали зверства в Киевской области.

После небольшого ремонта российская техника будет выполнять боевые задания, "а вот ее экипажу уже не поможет ничего".

Об этом сообщили в 24-й бригаде.

"31 отдельная десантно-штурмовая бригада – именно это подразделение оккупантов совершало свои зверства в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины. После "достойной встречи" на севере нашей державы орда приехала на Луганщину", – отмечается в сообщении.

Бойцы также выложили фото из трофейной БМД-4м вышеупомянутого подразделения, которое недавно украинские пехотинцы подбили в их полосе ответственности.

© 24 ОМБр імені короля Данила
Фото: 24 ОМБр імені короля Данила
© 24 ОМБр імені короля Данила
Фото: 24 ОМБр імені короля Данила
© 24 ОМБр імені короля Данила
Фото: 24 ОМБр імені короля Данила
© 24 ОМБр імені короля Данила
Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Напомним, ВСУ и пограничники уничтожили технику оккупантов в Луганской области и сняли это на видео.

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