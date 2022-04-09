Украинские военные захватили российские БТРы и пушку МСТА-Б, которыми теперь будут уничтожать оккупантов

Украинские военные захватили российские БТРы и пушку МСТА-Б, которыми теперь будут уничтожать оккупантов

В ВСУ говорят, что охота за особыми и ценными трофеями продолжается.

Украинские защитники 9 марта захватили пушку МСТА-Б и несколько БТРов.

Об этом сообщает Командование ССО ВСУ.

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"Несколько единиц вражеской техники захватила группа ССО Украины во время выполнения специальных задач. В частности, речь идет о пушке МСТА-Б и нескольких БТР", — говорится в сообщении.

Теперь, по словам военных, "трофеи" будут "прекрасно справляться с задачей по уничтожению российских оккупантов".

В Командовании Сил специальных операций отметили, что охота за особыми и ценными трофеями продолжается.

Напомним, ВСУ пресекли попытки оккупантов прорвать их оборону в одном из направлений. В результате в Жириновский и Кобзон отправились полсотни оккупантов.

Следует отметить, что с момента российского вторжения в Украину оккупанты понесли бешеные потери. По состоянию на 9 апреля эта цифра составляет 19 100 человек.

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