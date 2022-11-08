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Украинские военные "закобзонили" более 30 вражеских солдат и уничтожили запас топлива в Голой Пристани

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
45
Время на прочтение
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Украинские военные "закобзонили" более 30 вражеских солдат и уничтожили запас топлива в Голой Пристани

Фото: Associated Press

Украинской авиацией врагу нанесено 8 ударов.

В частности, из них – по опорным пунктам, четыре по системам противовоздушной обороны и два по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 32 россиянина, зенитно-ракетный комплекс «Стрела», танк, две пушки-гаубицы, 6 единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива кафиров.

Ситуация вблизи Херсона

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что российские военные могут готовить ловушку для ВСУ в Херсонской области, создавая иллюзию оккупантов.

В свою очередь глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что сделать такой "трюк" россиянам не удастся.

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Дата публикации
Просмотры
45
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