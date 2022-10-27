Украинские военные "закобзонили" полсотни россиян в блиндажах на юге

ВСУ продолжают уничтожать врага.
Украинской штурмовой и армейской авиацией отработано шесть ударов.
Об этом пишет оперативное командование «Юг»
Удары были осуществлены по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславщине и Николаевском районе.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 190 огневых задач.
Подтвержденные потери врага составляют 53 россиянина, 2 миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация», 2 бронемашины и 2 блиндажа с личным составом. Окончательные результаты дознаются.
Напомним, что российские кафиры в Новой Каховке заваривают канализационные люки, поскольку боятся работы "украинских ДРГ".
Также военный рассказал, что "кадыровцы" боятся попасть на передовую и отправляют вместо себя "мобиков".
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