Украинские военные "закобзонили" полсотни россиян в блиндажах на юге

Украинской штурмовой и армейской авиацией отработано шесть ударов.

Об этом пишет оперативное командование «Юг»

Удары были осуществлены по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславщине и Николаевском районе.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 190 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 53 россиянина, 2 миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация», 2 бронемашины и 2 блиндажа с личным составом. Окончательные результаты дознаются.

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Напомним, что российские кафиры в Новой Каховке заваривают канализационные люки, поскольку боятся работы "украинских ДРГ".

Также военный рассказал, что "кадыровцы" боятся попасть на передовую и отправляют вместо себя "мобиков".

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