Украинские военные закрепились на освобожденных позициях возле Харькова, враг несет потери

Линия фронта вблизи села Глубокое в Харьковской области остается наименее удаленной от Харькова. Украинские военные не только выбили противника с его позиций, но и успешно закрепились на новых рубежах.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ 9 декабря рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, еще в мае этого года российские оккупационные войска пытались продвинуться до границ Харькова, но Силы обороны смогли стабилизировать ситуацию.

“Были проведены контрмеры, чтобы выбить врага с удобных для него позиций. Линия столкновения остановилась на участках, где противник с мая пытается прорвать оборону. Несмотря на применение комбинированной тактики — штурмы с бронированной и легкобронированной техникой, массированные атаки с использованием маневровой техники — враг не добился успеха. Силы обороны за это время качественно укрепили линии обороны, а совместные действия бригады Харьков, батальона Ахиллес и 92-й штурмовой бригады позволили выбить оккупантов с их позиций, — рассказал Федоренко.

Он отметил, что украинским военным удалось не только выбить противника, но и закрепиться на занятых рубежах, отражая попытки врага вернуть утраченные позиции.

“На этих позициях противник имел хорошо подготовленные инженерно-фрикционные сооружения, но мы смогли закрепиться. Его попытки штурмовать, используя бронетехнику, не принесли результата. Значительная часть штурмовой пехоты была уничтожена на подходах к нашим позициям", — добавил он.

Федоренко также отметил, что вдоль государственной границы враг активно использует диверсионно-разведывательные группы, пытаясь найти слабые места в украинской обороне.

“По моему мнению, в ближайшей перспективе противнику не удастся добиться никаких тактических успехов. Более того, у них есть серьезные проблемы с дисциплиной: бронегруппы и пехота отказываются выполнять боевые задания. Для этого в тылу появились подразделения, например Ахмат, которые физически наказывают за отказ. Фактически отказ выполнять приказы наказывается расстрелом", — объяснил командир батальона.

Он также добавил, что оккупанты постоянно ищут дополнительные резервы и ресурсы для поддержки боевых действий, но это не позволяет им достичь ощутимого прогресса.

Напомним, что россияне создают плацдарм на Харьковщине для будущих наступательных действий. Оккупанты создают предпосылки для масштабного наступления, ожидая промерзания земли.