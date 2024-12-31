Украинские военные заняли деревню на Курщине, где воевали военные с КНДР: подробности

ВСУ заняли в Курщине населенный пункт. Эту операцию провели рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВС Украины.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины.

Также читайте Часть Донбасса останется без воды: что произошло

"Этому предшествовала работа нашей артиллерии. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе", – говорится в сообщении.

По данным командования, вместе с российскими военными, село также держали войска Северной Кореи.

ВСУ заняли один из населенных пунктов в Курской области

Напомним, солдаты КНДР, воюющие на стороне России против Украины, не изменят ситуацию на поле боя из-за их слабой эффективности.

Читайте также: