Наши бойцы продолжают выполнять поставленную задачу.
ВСУ заняли в Курщине населенный пункт. Эту операцию провели рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВС Украины.
Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины.
"Этому предшествовала работа нашей артиллерии. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе", – говорится в сообщении.
По данным командования, вместе с российскими военными, село также держали войска Северной Кореи.
Напомним, солдаты КНДР, воюющие на стороне России против Украины, не изменят ситуацию на поле боя из-за их слабой эффективности.
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