Украинские военные зашли в Роботино Запорожской области — Маляр

По словам Маляр, за село до сих пор продолжаются бои.
Воины 47 бригады вошли в Роботино Запорожской области, за которое долгое время шли и до сих пор идут бои.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во вторник, 22 августа.
"Воины 47 бригады, которая с боем вошла в село Роботино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли. Наши бойцов выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии", — говорится в ее сообщении.
Она подчеркнула, за село до сих пор продолжаются бои.
Находится ли населенный пункт полностью под контролем Украины – пока неизвестно.
Напомним, утром 22 августа в Генеральном штабе сообщалось, что украинские войска имели успех в направлении Роботиного на южном фронте.
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