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Украинские военные затрофеили новый беспилотник россиян (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Украинские военные затрофеили новый беспилотник россиян (фото)

Facebook/Харьковская отдельная бригада территориальной обороны

Украинские защитники затрофеили новейший российский беспилотник, ранее не попадавший в руки украинских защитников.

Бойцы терробороны в Харьковской области во время "разведывательного рейда" затрофеили новейший российский беспилотник "Гранат-4".

Об этом 8 ноября сообщила отдельная Харьковская бригада территориальной обороны.

"Наши бойцы во время разведывательного рейда затрофеили новейший российский беспилотник! Класс объекта — СЗЗЧБ, то есть "Сам слепил из чего было", — шутят терроборонцы.

Бойцы говорят, что микросхемы для дрона, судя по всему, извлекли из разноименных иностранных электроприборов. По крайней мере, на это указывает их маркировка. Качество крепления и эргономика конструкции тоже не слишком качественные.

"Адская машинка попала в руки терробороновцев, ведь даже не смогла долететь до наших позиций и упала в серой зоне. Тем не менее, тот факт, что она не взорвалась сразу в руках российского Кулибина — уже чудо", — говорят украинские защитники.

Следует отметить, что это, скорее всего, первый известный случай, когда такой дрон попал в руки украинских защитников.

Напомним, украинские бойцы с помощью стрелкового оружия уничтожили иранский дрон-камикадзе Shahed-136, который россияне переименовали в "Герань".

Ранее ВСУ в Херсонской области подбили российский танк, на который оккупанты прицепили как "дополнительную броню" похищенные канализационные люки.

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Дата публикации
Просмотры
1462
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