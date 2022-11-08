Украинские военные затрофеили новый беспилотник россиян (фото)

Украинские защитники затрофеили новейший российский беспилотник, ранее не попадавший в руки украинских защитников.
Бойцы терробороны в Харьковской области во время "разведывательного рейда" затрофеили новейший российский беспилотник "Гранат-4".
Об этом 8 ноября сообщила отдельная Харьковская бригада территориальной обороны.
"Наши бойцы во время разведывательного рейда затрофеили новейший российский беспилотник! Класс объекта — СЗЗЧБ, то есть "Сам слепил из чего было", — шутят терроборонцы.
Бойцы говорят, что микросхемы для дрона, судя по всему, извлекли из разноименных иностранных электроприборов. По крайней мере, на это указывает их маркировка. Качество крепления и эргономика конструкции тоже не слишком качественные.
"Адская машинка попала в руки терробороновцев, ведь даже не смогла долететь до наших позиций и упала в серой зоне. Тем не менее, тот факт, что она не взорвалась сразу в руках российского Кулибина — уже чудо", — говорят украинские защитники.
Следует отметить, что это, скорее всего, первый известный случай, когда такой дрон попал в руки украинских защитников.
Напомним, украинские бойцы с помощью стрелкового оружия уничтожили иранский дрон-камикадзе Shahed-136, который россияне переименовали в "Герань".
Ранее ВСУ в Херсонской области подбили российский танк, на который оккупанты прицепили как "дополнительную броню" похищенные канализационные люки.
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