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Украинские военные "затрофеили" один из самых современных российских комплексов-разведчиков "Леер-3"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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1901
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Украинские военные "затрофеили" один из самых современных российских комплексов-разведчиков "Леер-3"

ФОТО: Александр Ковленко/Telegram

Эти комплексы РЭБ производились в России в ограниченном количестве.

Украинские военные "затрофеили" комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки РФ РБ-341В "Леер-3", считающийся одним из самых современных в российской армии.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, эти комплексы РЭБ производились в России в ограниченном количестве.

"Информации о захвате ВСУ именно этой модификации РЭБ на протяжении всей полномасштабной войны не поступало, а на страницах уважаемого Oryx из "Лееров" значится только уничтоженный в Николаевской области "Леер-2". Это к слову о том, что много утраченной техники российскими войсками не учтены", — отметил эксперт.

Напомним, украинские военные уничтожили технику российских оккупантов в Луганской области и сняли это на видео. Как это было – смотрите ЗДЕСЬ.

Также добавим, что украинские военные на юге сбили российских разведывательно-ударный беспилотник "Форпост" стоимостью 7 млн дол.

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Дата публикации
Просмотры
1901
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