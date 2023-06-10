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Украинские военные завершили обучение на САУ AS90 и танках Challenger 2 в Британии

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Украинские военные завершили обучение на САУ AS90 и танках Challenger 2 в Британии

ВСУ вернулись из учений из Британии / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Бойцы уже вернулись в Украину.

Украинские военные в Великобритании завершили курс обучения по управлению самоходными артиллерийскими установками AS90 и танками Challenger 2.

Об этом Минобороны Великобритании информирует в Twitter.

В ведомстве отметили, что бойцы уже вернулись в Украину.

"Встречайте грозную AS90 и мощный танк Challenger 2. Украинские танкисты завершили обучение в Великобритании", – говорится в сообщении.

В частности, на обнародованное видео защитники руководят элитной техникой при разных погодных условиях и осуществляют учебные обстрелы.

Добавим, что ВСУ в Британии овладевают навыками ведения боевых действий в лесной местности.

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Дата публикации
Просмотры
314
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