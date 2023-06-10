Украинские военные завершили обучение на САУ AS90 и танках Challenger 2 в Британии

Бойцы уже вернулись в Украину.
Украинские военные в Великобритании завершили курс обучения по управлению самоходными артиллерийскими установками AS90 и танками Challenger 2.
Об этом Минобороны Великобритании информирует в Twitter.
В ведомстве отметили, что бойцы уже вернулись в Украину.
"Встречайте грозную AS90 и мощный танк Challenger 2. Украинские танкисты завершили обучение в Великобритании", – говорится в сообщении.
В частности, на обнародованное видео защитники руководят элитной техникой при разных погодных условиях и осуществляют учебные обстрелы.
Добавим, что ВСУ в Британии овладевают навыками ведения боевых действий в лесной местности.
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