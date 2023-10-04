Украинские воины имеют успехи на Мелитопольском направлении: в ВСУ раскрыли детали

На Мелитопольском направлении идет контрбатарейная борьба.
Украинские военные продвигаются на Мелитопольском направлении, кроме того, активно работает артиллерия.
Об этом рассказал боец "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире телеканала "Эспрессо".
"Наша артиллерия очень мощно работает на Мелитопольском направлении. Крайние два дня очень хорошо отработали по оккупационным войскам. Особенно это касается скопления вражеских войск и их логистических путей. Наша пехота тоже работает", — рассказал он.
Также, по словам военного, россияне покинули ряд позиций, из-за чего образовалась серая зона.
"Сейчас они пробуют ходить в контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции", – рассказал Денисов.
Тем временем на направлении идет контрбатарейная борьба.
"Россияне проводят ротации. Подвозят на позиции мобилизованных. Если обще говорить о ситуации на Мелитопольском направлении, то это работа артиллерии с обеих сторон. Также постоянная работа авиации окупантов. Сейчас у нас есть продвижение, которое вызвано необходимостью стабилизировать линию фронта", — добавил он. .
Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают свое наступление у села Роботино Запорожской области. Они продвинулись на расстояние до 600 метров.
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