Украинские воины на южном фронте сожгли вражеские танки и взяли пленных — ОК "Юг"

Во время наступательных действий на юге Украины бойцы ВСУ уничтожили вражескую бронетехнику и захватили в плен двух оккупантов.

В четверг, 18 августа, во время наступления на южном направлении подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой с российскими оккупантами, уничтожили вражескую бронетехнику и взяли пленных.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

В сообщении говорится, что подразделения ВСУ дважды проводили наступательные действия с целью освобождения оккупированных населенных пунктов.

"Во время одной из атак встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями. В ходе встречного боя противнику нанесено огненное поражение, в результате которого он был вынужден с потерями танков, бронированной техники и личного состава отойти на исходные позиции. Обменный фонд пополнен двумя пленными оккупантами”, — сообщили в ОК “Юг”.

В ответ россияне попытались силами механизированного отделения штурмовать в направлении Александровка – Станислав, но были вынуждены отойти с потерями.

Авиация врага семь раз атаковала украинские позиции и населённые пункты вдоль линии столкновения. "Без наших потерь", – сообщают военные.

Украинские военные летчики нанесли четыре удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 200 огневых задач, в том числе по Каховскому мосту.

За сутки на южном направлении подтвержденные потери российских оккупантов составили:

73 военных;

3 танка;

4 пусковые установки;

1 радиолокационная станция к ЗРК С-300;

5 единиц бронированной и автомобильной техники;

1 склад боеприпасов.

Напомним, на юге Украины правобережная группировка российских оккупационных войск фактически находится в огневом мешке.

Читайте также: