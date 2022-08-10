Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери на Харьковском направлении

Российские оккупанты на Харьковском направлении вели воздушную разведку с беспилотников.

Оккупанты на Харьковском направлении проводили воздушную разведку и пытались улучшить логистические обеспечения подразделений.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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“Россияне совершал обстрелы неподалеку от Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишков, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкиного и Шевеловки. Нанесли авиационный удар возле Гусаровки”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что россияне в целях улучшения тактического положения вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Уды, Петровка и Гусаровка. Украинские воины нанесли захватчикам значительные потери и заставили бежать назад.

Напомним, что Россия на оккупированных территориях выдает фейковые паспорта, пригодные только для участия в псевдо-референдумах.

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