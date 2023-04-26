Украинские воины отбили 39 атак врага на самых горячих направлениях: Генштаб — о новостях с фронта

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, из которых 2 ракеты с ЗРК С-300 — по центру мирного города Купянск Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены здания краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 26 апреля.

Ситуация по регионам

Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях . Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки было отражено 39 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки было отражено 39 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток произвел артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Стукаловка, Искрисковщина, Новоивановка, Волфино, Павловка, Константиновка и Басовка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелка, Огурцово, Гатище и Амбарное в Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток произвел артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Коренок, Стукаловка, Искрисковщина, Новоивановка, Волфино, Павловка, Константиновка и Басовка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелка, Огурцово, Гатище и Амбарное в Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополе, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка Харьковской области.

артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополе, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Из артиллерии обстреляли Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменное, Спорное и Переездное Донецкой области.

противник наступательных действий не производил. Из артиллерии обстреляли Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Северск, Верхнекаменное, Спорное и Переездное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клищиевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клищиевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия недалеко от населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся недалеко от линии столкновения, В частности, это — Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

противник вел наступательные действия недалеко от населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся недалеко от линии столкновения, В частности, это — Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Водяное, Нетайлово, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Прасковьевка Донецкой области.

за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Прасковьевка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Павловка, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Новомайорское, Шахтерское, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Павловка, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Новомайорское, Шахтерское, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Плавные Запорожской области и Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Львов, Кизомис, а также город Херсон. В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомис повреждено более 10 жилых домов мирных граждан. 2 – полностью разрушены. также разрушены местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу. Кроме этого, сбиты 2 вражеских разведывательных БпЛА — типа "Зал" и "Орлан-10",

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Ранены две женщины в почтенном возрасте.

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