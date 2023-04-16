Украинские воины сбили российский самолет Су-25: новости с фронта от Генштаба ВСУ

РФ продолжает вести захватническую войну, полностью игнорирует Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы невоенных объектов. За сутки противник нанес 28 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Противник несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, наши воины отразили более 60 атак противника.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 16 апреля.

Ситуация по регионам

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. На местности республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Бунякино, Искрисковщина, Волфине, Шпиль, Басовка, Юнаковка и Поповка Сумской области, а также Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора в Харьковской области.

признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. На местности республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Бунякино, Искрисковщина, Волфине, Шпиль, Басовка, Юнаковка и Поповка Сумской области, а также Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора в Харьковской области. На Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы Новомлинска, Двухлетней и Берестовой Харьковской области.

враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы Новомлинска, Двухлетней и Берестовой Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Из артилерии обстреляли Стельмаховку, Невское, Белогоровку Луганской области и Ивановку, Торское, Спорное Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Из артилерии обстреляли Стельмаховку, Невское, Белогоровку Луганской области и Ивановку, Торское, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Константиновка, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Константиновка, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Северного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. Среди них – Керамик, Степное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Северного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. Среди них – Керамик, Степное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон. Погибли мирные жители.

Агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Потери окупантов

РФ ежедневно терпит потери в развязанной ею войне против Украины. Известно, что министр обороны РФ принял решение о переносе начала учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.

Также отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Это вероятно, связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для восполнения потерь боевых подразделений.

Недавно в информационном пространстве появилось открытое письмо от террористической организации "ПВК Вагнер" с так называемым "приглашением" в свои ряды добровольцев. Известно, что подразделения этой организации понесли большие потери во время наступления на Бахмут.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 3 — по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и состав боеприпасов.

Напомним, в ночь Пасхи россияне обстреляли ряд регионов Украины. ТСН.ua собрал все подробности об атаке оккупантов, которая произошла в ночь на 16 апреля.

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