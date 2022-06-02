Украинские воины уничтожили два десятка российских военных и 4 танка: подробности

Украинские военные продолжают бороться за свою землю.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения за сутки лишили противника 21 россиянина, 1 зенитной и 1 самоходной артиллерийской установки, 4 танков Т-72, 4 единиц бронированной и 3 автомобильной техники, 3 БПЛА, 3 полевых пунктов боеприпасов, а также 2 были скрыты рашистами в Днепро-Бугском лимане в готовности к отработке диверсионно-разведывательных действий. Не произошло.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Снова тяжелой ствольной артиллерией типа «Пион» и реактивной системой залпового огня «Ураган» был обстрелян Николаев. По жилым кварталам хаотически били 203 мм снаряды, а кассетные – крушили промышленную инфраструктуру. Один человек погиб, по меньшей мере, трое получили ранения.
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