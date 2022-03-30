Украинские воины уничтожили очередную колонну вражеской техники (фото)

Часть вражеской колонны была уничтожена полностью, остальная техника существенно повреждена.

Одна из боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожила колонну техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Из около полутора десятка передвигавшихся единиц 5 уничтожено полностью. Остальные имеют повреждения разной степени. Вместе победим!" — отметили в Генштабе.

Напомним, в Харьковские области украинские военные уничтожили технику оккупантов, которую те оставили в полях, скрываясь.

Читайте также: