Украинские воины уничтожили российскую огнеметную систему "Буратино"

Вражескую технику уничтожили совместными усилиями ССО, Сухопутные войска и Тероборона.

Украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Командование Сил специальных операций ВС Украины, Сухопутные войска ВС Украины и Территориальная оборона ВС Украины передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа. В частности, уничтожена и тяжелая огнеметная система "Буратино". Вместе победим!" — отметили в Генштабе.

Напомним, в Госспецсвязи показали, как украинские защитники уничтожают колонну с обеспечением врага.

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