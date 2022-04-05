Украинские воины уничтожили три танка и топливозаправщик оккупантов: видео

Часть оккупантов выжила и бросилась бежать с поля боя.
Украинские воины во вторник, 5 апреля, уничтожили три танка российских оккупантов и один автомобиль с топливом.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Украинские десантники продолжают смело защищать государство и уничтожать оккупантов и их технику.
"В частности, сегодня в одном из районов выполнения задач мобильными противотанковыми расчетами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины были уничтожены три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ", — сообщили защитники.
Те оккупанты, которым удалось выжить, бросились бежать с поля боя.
Напомним, в Донецкой области пограничники Краматорского отряда сбили вражеский беспилотник, разведывавший с воздуха. Скорее всего, это был беспилотник "Орлан", производимый только в России.
Читайте также:
- Оккупанты расстреливали всех, кто ехал: Дмитрий Комаров показал жуткое видео с трассы под Киевом
- Война России против Украины: день 41, текстовый онлайн всех событий
- Опубликован полный список погибших в результате ракетного удара России по Николаевской ОГА