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Украинские воины уничтожили три танка и топливозаправщик оккупантов: видео

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Украинские воины уничтожили три танка и топливозаправщик оккупантов: видео

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Часть оккупантов выжила и бросилась бежать с поля боя.

Украинские воины во вторник, 5 апреля, уничтожили три танка российских оккупантов и один автомобиль с топливом.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинские десантники продолжают смело защищать государство и уничтожать оккупантов и их технику.

"В частности, сегодня в одном из районов выполнения задач мобильными противотанковыми расчетами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины были уничтожены три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ", — сообщили защитники.

Те оккупанты, которым удалось выжить, бросились бежать с поля боя.

Напомним, в Донецкой области пограничники Краматорского отряда сбили вражеский беспилотник, разведывавший с воздуха. Скорее всего, это был беспилотник "Орлан", производимый только в России.

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