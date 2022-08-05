Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки - Генштаб

На Славянском направлении противник активных наступательных действий не вел, производил огневое поражение из артиллерии разных типов вблизи Богородичного, Долины, Дибривного, Великой Камышевахи и Родного.

В Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 5 августа.

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На Краматорском и Бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов недалеко от Сиверского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцево, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанес авиационный удар возле Вершины.

Наступательными действиями оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцево и Вершины, успеха не имели, отошли.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Марьинка, Владимировка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка, Волшебное, Новополь, Гуляйполе и Нескучное.

Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать.

Оккупанты провели разведку беспилотными летательными аппаратами в районах Запорожья и Новоселовки Второй.

Напомним, СБУ запустила онлайн-сервис по поиску пленных и пропавших без вести и объяснила, как им пользоваться.

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