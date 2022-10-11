Украинские воины во временно оккупированном Токмаке уничтожили шесть установок С-300

С-300 был уничтожен во время перезаряжания.
Украинские защитники во вторник, 11 октября, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области уничтожили шесть установок С-300.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
"Сегодня в районе Токмака ВСУ накрыли 6 установок с-300 вместе с БК, это произошло во время перезарядки", – говорится в сообщении.
Утраты русских оккупантов устанавливаются.
Ракетные обстрелы Запорожской области.
Российские оккупанты все чаще обстреливают Запорожскую область из установок ПВО С-300. В частности, в ночь на 11 октября россияне выпустили по Запорожью 12 ракет С-300, которые поразили общественные объекты: автосалон, школу и амбулаторию. На месте трагедии погиб один человек.
9 октября россияне выпустили по Запорожью 12 ракет и убили 13 человек. Почти все ракеты попали по жилым домам.
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