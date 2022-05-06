Украинские воины возобновили контроль над несколькими населенными пунктами в Харьковской области — Генштаб

Украинские воины возобновили контроль над несколькими населенными пунктами в Харьковской области — Генштаб

На Слобожанском направлении российские оккупанты наращивают группировку войск, но попытки наступления успеха не приносят.

В Харьковской области российские оккупанты осуществляют интенсивные обстрелы позиций украинских войск и усиливают группировку на Слобожанском направлении. Однако попытки наступления войск страны-агрессора сталкиваются с героическим сопротивлением украинских воинов.

Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в Генштабе ВСУ.

Для усиления группировки на Слобожанском направлении враг осуществляет перемещение на территорию Украины подразделений из состава Восточного военного округа, дислоцируемых в районе населенного пункта Уразово Белгородской области РФ.

"Противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, производит систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск", — говорится в сообщении Генштаба.

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Наступление российских оккупантов в направлении населенного пункта Новая Дмитровка было безуспешным.

В то же время подразделения Сил обороны Украины во время наступательных действий возобновили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

Напомним, на Южнобужском направлении враг активных наступательных действий не предпринимал, а сосредотачивал усилия на содержании занятых рубежей.

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