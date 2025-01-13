Первые слова пленных солдат КНДР попали на видео: что они сказали

ВСУ в Курщине впервые взяли в плен солдат из Северной Кореи. Удалось захватить двух солдат.

Как пленные с помощью переводчика в телефоне общаются со следователями СБУ – смотрите в супер эксклюзивном видео от ТСН.

Украинские воины на Курщине впервые взяли в плен солдат из Северной Кореи

Наши бойцы дали шанс северокорейским солдатам что-нибудь сказать. Впрочем, переводчик "поймал" лишь фразу: "Я да".

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж выразил мнение, что никаких обменов пленными с КНДР производиться не будет. Ким Чен Ын будет отрицать, что в ВСУ попали именно его солдаты.

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