Украинские волонтеры разрабатывают ракету "Трембита": характеристики и фото

Украинские инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации "Відсіч" занимаются разработкой боевой ракеты "Трембита", дальность поражения которой — 140 км.

Об этом пишет "Милитарный".

Планируется создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем для поражения объектов и для истощения средства противовоздушной обороны противника.

"Наша простая ракета – несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага", – рассказывают разработчики.

Волонтеры разрабатывают ракету "Трембита". Фото: "Милитарный".

По планам залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточной глубине.

Волонтеры хотят развернуть по всей Украине производство отдельных деталей и узлов ракеты в условиях гаражных мастерских.

"Россияне ни за что не смогут уничтожить ни своими ржавыми С-300, ни высокоточными "Калибрами" такой всеобъемлющий НародОборонПром", – отмечают инженеры.

Заявленные характеристики ракеты "Трембита":

Снаряженный вес: 100 кг;

Вес боевой части: 20 кг;

Дальность поражения: более 140 км;

Скорость: более 400 км/ч;

Максимальная высота полета: 2000м;

Минимальная высота полета: 30 м;

Двигатель: 30 л.

Двигатель ракеты не имеет никакой подвижной детали, он прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет производиться с пневмокатапультом. Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд обломочно-фугасного действия в 20 кг.

Напомним, эксперт рассказал, может ли Украина серийно производить дроны и почему этого не сделали раньше.

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